Bruger egern mod plageånd – nu har de både hjem og foder

Sidste år satte Norddjurs Kommune gang i et projekt, hvor man ved at gøre livet lettere for egern skulle komme af nogle af de store og irriterende rågekolonier. Dengang var første skridt at sætte egernhuse op, og nu tager man så skridtet videre.

quote Her i årets første måneder har den populære gnaver også fået sine egne foderbrætter op. Norddjurs Kommune på Facebook

Nu bliver de også fodret. - Først satte vi egernkasser op for at give dem et sted at bo, og her i årets første måneder har den populære gnaver også fået sine egne foderbrætter op, skriver Norddjurs Kommune på Facebook.

Lever af æg og unger Egern er en naturlig fjende til råger, og i Norddjurs Kommune vil man så forsøge at tilbyde egern logi lige midt i kommunens rågekolonier. - Det er vores tanke at opsætte egernkasser de steder ved rågekolonierne, hvor der er naturligt fødegrundlag til egern og så nurse dem med kasser. Vores håb er, at vi kan få naturens egen hjælp til regulering, forklarede Pia Heidemann, driftsplanlægger i Norddjurs Kommune, sidste år til TV2 Østjylland.

quote Vi håber, at vi med en forholdsvis lille investering kan få en hær af egern, som vil arbejde for os 16 timer i døgnet. Mads Madsen, Norddjurs Kommune

Egern lever blandt andet af rågernes æg og unger, og på den måde er det håbet, at man kan holde bestanden nede. - Vi håber, at vi med en forholdsvis lille investering kan få en hær af egern, som vil arbejde for os 16 timer i døgnet, fremfor at der kommer nogle jægere, som i en begrænset periode kan skyde ungerne væk, fortalte Mads Madsen, 'altmuligmand' i Norddjurs Kommune, i samme ombæring.

Fredet fugl arrow-down

Mads Madsen har bygget egernkasser, som skal få gnaverne til at slå sig ned i de rigtige områder.

Vil gerne have billeder Norddjurs Kommune er nysgerrige efter, om de djurske egern har fået færten af hjemmene og maden. - Så hvis du spotter et egen omkring nedenstående steder, så tag endelig et foto og del billedet det med os, skriver kommunen på Facebook.

Her er egern-kasserne