Brandvæsenet kørte til melding om bygningsbrand

Beredskab & Sikkerhed rykkede fredag klokken 20.29 ud til en melding, der gik på bygningsbrand i en ejendom nær Grenaa.

Det viste sig at være i et hus på Hallendrupvej i Trustrup, hvor der var gået ild i et magasin til et pillefyr, hvilket havde givet røg i et fyrrum.

Det fortæller operationschef Jørgen Hansen fra Beredskab & Sikkerhed til TV2 Østjylland.

- Der har altså ikke været brand i dén forstand, og opgaven blev hurtigt klaret ved at holde låget lukket og ved at få tømt magasinet for træpiller, siger Jørgen Hansen.