Brand ved testcenter i nat

Gik ud over indgangsparti og tag

Hos Beredskab & Sikkerhed indløb alarmen om brand klokken 02.15, hvorefter mandskab fra stationen i Allingåbro blev sendt til slukningen.



Ifølge Jørgen Hansen, operationschef ved brandvæsnet, var det især testcentrets indgangsparti, der blev skadet af branden.

- Vi fik stoppet branden, inden det bredte sig alt for meget, men det gik dog ud over indgangspartiet og taget, så der har været et skadesservicefirma ude i nat og lukke bygningen af, lyder det fra Jørgen Hansen, der bemærker, at testcentre i Danmark opfattes som terrormål.

- Så der var masser af politi derude i nat, siger Jørgen Hansen.

I slutningen af 2021 forsøgte to mænd at sætte ild på et testcenter i Horsens, og det gav endte med, at de blev sigtet for brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder.



Ingen personer kom til skade ved branden, men testcentret , som normalt har åbent tirsdag, torsdag og lørdag åbner formentlig ikke i dag, efter hvad brandvæsnet hørte fra Falck i nat. Det arbejder TV2 ØSTJYLLANd på at få bekræftet.

Samtidig skal brandvæsnet også i de tidlige morgentimer have informeret Norddjurs Kommune om nattens hændelse.

- Norddjurs Kommune er ikke informeret endnu, men det bliver de her til morgen, siger Jørgen Hansen.