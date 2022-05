Brand i parcelhuskvarter - politiet advarer mod ukrudtsbrændere

Et redskabsrum og en carport nedbrændte, ligesom et parcelhus blev beskadiget, da der torsdag udbrød brand i et parcelhuskvarter i Grenaa.

Ifølge Østjyllands Politi fandt branden sted på Dr. Louise Vej. Brandvæsnet kæmpede især med at forhindre, at ilden bredte sig til selve huset, hvilket brandfolkene til dels havde held med.