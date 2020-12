Brand i maskinhus udvikler kraftig sort røg

En brand i et maskinhus sender mandag en kraftig, sort røgsøjle op i luften nord for Grenaa.

- Det er en gårdbrand, der er startet i et maskinhus, hvor der står en del traktorer, maskiner og dieseltanke med olie. Og når den slags brænder, er røgen helt sort og kraftig, siger indsatsleder Niels Henrik Nielsen fra Beredskab & Sikkerhed.

Han fortæller, at ingen personer er kommet til skade. Brandfolk fra stationerne i Grenaa, Kolind og Rønde kæmper i skrivende stund på at få styr på branden på Grønnevej nord for Grenaa.

- Lige nu kæmper de med at sikre, at branden ikke breder sig til nogle svinestalde i nærheden, siger indsatslederen.

Beredskab & Sikkerhed fik meldingen om branden klokken 14.48.