Brand i industribygning - brandvæsnet leder efter ejeren

Det brænder torsdag formiddag i en lagerhal mellem Fausing og Drastrup på Djursland. Det fortæller operationschef ved Beredskab & Sikkerhed, Anders Rathcke, som torsdag morgen sendte flere køretøjer til meldingerne om brand.

- Da de kommer derud, kan de konstatere, at der er røgudvikling i en stor lagerhal fra et oplag af frøskaller, træpiller eller lignende. Jeg ved ikke præcis, hvad det er lige nu, siger Anders Rathcke.

Han understreger, at brandfolkene har situationen fuldstændig under kontrol.

- Der er ingen flammer, men røgudvikling.

Leder efter ejeren

Det oplagrede, indtil videre ukendte, materiale fylder godt i hallen. Hvor meget materiale, der ligger på gulvet, kan operationschefen ikke sige noget om.



- Men jeg kan fortælle, at hallen er 100 meter lang. Det ligger frit tilgængeligt på gulvet, og det er en relativt stor oplagring, siger Anders Rathcke.

Meldingerne om brand indløb lidt over klokken syv.



- Status er, at man er ved at finde af, hvem der er ejer af oplaget og kan tage sig af det, og så vil vi gerne have det tømt ud af hallen, så det kan blive slukket, siger operationschefen omkring klokken 09.30.