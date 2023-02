Borgmestre afviser alt kendskab til krænkelser

- Sådan nogle sager er afhængig af, at de medarbejdere, der føler sig påvirket, henvender sig, siger han til TV2 Østjylland.

Problemerne med Christian Bertelsens ledelsesstil har angiveligt stået på i flere år. Jan Petersen siger, at han aldrig har fået nogen henvendelser om krænkelser begået af kommunaldirektøren.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen har angiveligt stået i spidsen for et til tider brutalt arbejdsmiljø i sit sekretariat i Norddjurs Kommune.

Det samme siger den nuværende borgmester, Kasper Bjerregaard, Venstre.

- Det er nye oplysninger for mig, at der er nogen, der har følt sig krænket (...) Jeg har ikke selv oplevet nogen, som har fået skæld ud offentligt, siger borgmesteren.

Så hvis vi søger aktindsigt i henvendelser til dig angående Christian Bertelsens ledelsesstil, dukker der ikke noget op?

- Nej!

Hvad med rygter og snak på gangene? Er det aldrig kommet dig for øre?

- Det ønsker jeg ikke at kommentere på. Jeg forholder mig til det, der ligger på bordet. Det centrale er, at vi får ro på organisationen, siger han.

Turde ikke sige noget

En del af årsagen til, at historierne fra sekretariatet ikke er nået frem til borgmestrene, kan være, at medarbejderne ikke har turde fortælle om det.

I Arbejdstilsynets rapport fra deres tilsyn den 5. december kan man læse, at medarbejderne ikke har fortalt om krænkelserne i den seneste arbejdspladsvurdering, APV.

'Ansatte oplyser, at de ikke tidligere har turdet sige, at de oplever krænkende handlinger, og at det derfor ikke fremgår af tidligere APV'er,' skriver tilsynet i sin rapport.