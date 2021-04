Borgmester skuffet over egen regering - men minister tror ikke på en motorvej som den sande lykke

- Det er grænseoverskridende for mig, at man på den måde ser bort fra én af de havne, der virkelig har potentiale, og jeg kommer til at gøre meget ved det, siger Jan Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er jo min egen regering, og jeg må sige, at jeg er skuffet over, at man overser Grenå Havn.

I Regeringens infrastruktursplan står der, at der skal være bedre adgangsveje til danske havne. Og her mener borgmesteren altså, at Grenaa Havn er blevet glemt.