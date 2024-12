Flyttede udsatte børn rundt i firmaer: Borgmester har fået nok - vil have minister på banen

Flere steder i Norddjurs Kommune er børn anbragt, uden kommunen ved noget om det. Naboer rejser bekymring for, om børnene bliver behandlet ordentligt, men hverken kommune eller tilsyn kan gøre noget på grund af en ny lov. Tilkald af politi. Råb og skrig. Truende adfærd. Og en anbragt, der bliver jaget som vildt. Sådan beskrives flere episoder i et brev, der er sendt fra Norddjurs Kommune til socialministeren, og det bekymrer Kasper Bjerregaard (V). - Jeg blev bekymret for at høre, at vi har nogle børn og unge, som er i et tilbud, der ikke er optimalt, siger borgmesteren. Derfor har Norddjurs Kommune sendt et bekymringsbrev til både Østjyllands Politi og socialminister Sophie Hæstorp Andersen (S). Aner intet Bekymringerne stammer fra flere borgere - blandt andre naboer til et sommerhus i Glesborg, som TV2 Østjylland har talt med. De beretter om unge, der er gået amok, som de ikke mener, får den rette hjælp. Gruppen af borgere har derfor gjort både socialtilsynet og Norddjurs Kommune opmærksom på bekymringerne.

Kirsten Ernstensen er bekymrede for de unge, som har været anbragt i et sommerhus, som hun er nabo til.

Det viser sig dog, at Norddjurs Kommune intet kender til de anbragte unge i Glesborg. - Der er flere ting, vi er bekymrede for. Vi er først og fremmest bekymrede for, at vi har nogle tilbud i vores kommune, som vi umiddelbart ikke kender til, siger Kasper Bjerregaard. Derimod har Norddjurs Kommune hørt om flere ubehagelige oplevelser om anbragte børn og unge på flere adresser i kommunen, siger formanden for Børne og ungdomsudvalget i kommunen, Aleksander Myrhøj (SF). - Det, jeg hører, er, at der er poppet et par bosteder op forskellige steder i vores kommune. Der har samtidig været utryghed i lokalområderne og nogle naboer, der beretter om måder at behandle børn på, som simpelthen ikke er i orden, siger han. Naboerne til sommerhuset i Glesborg fortæller om uro gennem flere måneder, smadrede biler og magtanvendelse. - Vi er på herrens mark, fordi vi ikke får informationer om de her tilbud. Vi har kun hørt det igennem bekymrede naboer, siger Aleksander Myrhøj.

Mystik om anbringelsessteder Området er ikke fremmed for Norddjurs Kommune, der huser en række bosteder. Men i det konkrete tilfælde i Glesborg er der tale om børn, der er anbragt af deres hjemkommuner hos et privat firma. De bruger blandt andet det gule sommerhus til at anbringe børnene. Norddjurs Kommune mistænker, at børnene er placeret der som akutanbragte, og det giver grund til en ekstra bekymring. Det har ikke været muligt for TV2 Østjylland at få bekræftet, hvilken type anbringelse, der er tale om. Ifølge borgmesteren og udvalgsformanden er der et 'hul i lovgivningen', når Norddjurs Kommune ikke bliver orienteret om, at der muligvis foregår akutanbringelser af børn i private firmaer, og når kommunen ikke ved, hvor anbringelserne foregår.

Hvad er en akutanbringelse? I 2024 trådte Barnets lov i kraft. Den indeholder blandt andet en bestemmelse, der kaldes akutanbringelse. En akutanbringelse er midlertidig og kan iværksættes, når barnets eller den unges sikkerhed kræver øjeblikkelig handling. Anbringelsen kan vare op til tre uger med mulighed for forlængelse i yderligere tre uger. De anbringende kommuner kan i disse akutte og særlige tilfælde anvende private botilbud, der ikke er godkendt af socialtilsynet, hvis der ikke findes et egnet godkendt tilbud til borgeren. Til forskel for andre former for anbringelser, fører socialtilsynet ingen tilsyn eller kontrol med anbringelsen eller borgerens trivsel. Her er det alene op til den anbringende kommune at føre et såkaldt personrettet tilsyn. Kilde: Folketinget via et svar til Folketingets Socialudvalg fra Social- og boligminister, Sophie Hæstorp Andersen (S) arrow-down

Samtidig bekymrer det, at der ikke er tilsyn med børnene, hvis de bliver akutanbragt i op til seks uger efter anbringelsen. - Jeg er bekymret for, at der er nogle bosteder, som ikke er underlagt tilsyn, fordi de har valgt at oprette sig under en særlig paragraf i barnets lov. Og det er bekymrende, fordi man på den måde ikke kan sikre kvaliteten for de børn og unge, som er i det rette tilbud i den utrolig sårbare livssituation, de kan være i, fortæller Aleksander Myrhøj.

Aleksander Myrhøj (SF) er bekymret for, om der overhovedet bliver ført ordentligt tilsyn med akutanbragte børn og unge.

I sagen om det gule sommerhus i Glesborg er der desuden uklarhed om, hvem der har ansvaret for børnene. Virksomhederne Lector Care og Consult LC har begge været aktive i forløbet, og der er flere personsammenfald i de to virksomheder. Blandt andet har de haft samme ejer og direktør indtil efteråret. Men det har været svært for både de anbringende kommuner og det sociale tilsyn at hitte hoved og hale i, hvilket af de to firmaer, der har haft ansvaret for børnene. Det viser dokumenter fra Socialtilsyn Midt, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.

Lector Care har haft unge på flere adresser i det østjyske

Vildledte tilsynet Selv botilbuddenes vagthund, socialtilsynet, har haft svært ved at finde svar på, om det er botilbuddet Lector Care, der drives som et privat botilbud under tilsyn af Socialtilsyn Midt, eller om det er Consult LC, der tager sig af akutanbragte unge - et område, hvor Socialtilsynet ikke holder øje og fører tilsyn med forholdene.

Svar på kritik I en skriftlig kommentar oplyser Lector Care: Som ny ledelse i Lector Care beklager vi dybt de fejl og mangler, som hidrører tiden under den tidligere adm. direktør/ tilbudsleder.



For at undgå fremtidige misforståelser og uhensigtsmæssigheder har vi i Lector Care i samråd med Socialtilsynet valgt at foretage en total adskillelse af tilbuddenes ejerforhold og ledelse således at der i dag er ny tilbudsleder og en ny samlet ledelse. Vi håber, at man ifbm. en evt. dækning vil være opmærksomme på dette.



Den nye ledelse og bestyrelse har arbejdet tæt sammen med Socialtilsynet for at rette op på de forhold, som den tidligere adm. direktør/tilbudsleder er blevet kritiseret for, herunder forvaltningen af godkendelsen og dens indhold samt den berettigede kritik vedrørende sammenblanding af aktiviteter.



Siden ledelsesskiftet har vi haft et stærkt fokus på at skabe overblik og dernæst igangsætte tiltag, der kan bidrage til at kvalitetssikre Lector Care. En proces, hvor vi fortsat er i tæt dialog og samarbejde med Socialtilsynet. Vi arbejder for at sikre, at borgerne hos os oplever den omsorg, faglighed og ledelsesmæssige kvalitet, som de har behov for og krav på.



Vi tager Socialtilsynets beslutning om skærpet tilsyn yderst alvorligt og ser det som en mulighed for at vise, at vi lever op til de krav og forventninger, der stilles til os i Lector Care.



De nævnte spørgsmål, der relaterer sig til Consult LC og den tidligere adm. direktør/tilbudsleders dispositioner må rettes dertil. arrow-down

Begge selskaber har indtil efteråret haft samme direktør, Mohammed Halloum. Socialtilsynet finder blandt andet, at de to virksomheder har flyttet børnene fra firmaet Lector Care og over i selskabet LC Consult, hvor de har givet børnene status som akutanbragte. Men det har de kommuner, der har anbragt børnene ikke hørt om, viser socialtilsynets undersøgelse af sagerne. Ifølge Socialtilsyn Midt har der været så meget rod i anbringelserne og dokumenterne, at de i september varslede helt at fratage godkendelsen fra Lector Care til at drive opholdssted, fordi de konstaterede, at Lector Cares ledelse bevidst havde forsøgt at vildlede tilsynet.

Her forklarer selskabets stifter, Mohammed Halloum, hvordan firmaet samarbejder med Kommuner. Deres Facebook-side er nu forsvundet.

Men da den daværende leder og stifter, Mohammed Halloum, trak sig som ejer og direktør fra Lector Care, blev truslen om lukning erstattet af et skærpet tilsyn. Men det er ikke godt nok, hvis man spørger Aleksander Myrhøj. - Jeg undrer mig over, at et skift i ledelsesstrukturen kan have betydning på den måde, at de undgår lukning. Og jeg bliver dybt bekymret, når der er tale om bevidst vildledning, siger han. Han ser alvorligt på sagen og mener, at socialministeren bør gribe ind. - Når det kommer til vildledende aktiviteter og urigtige oplysninger samt manøvrer med at flytte børn, man ikke er godkendt til, tyder det på, at der er noget galt med at drive et sted for børn, der skal være trygt og godt. Mohammed Halloum, som stiftede Lector Care, har været betjent i 13 år, fremgår det på hans LinkedIn-profil. Han fortæller, at der skete fejl på grund af en krise i hans privatliv. - I forbindelse med en personlig krise, herunder alvorlig sygdom i nærmeste familie, opstod der desværre juridiske fejl i undertegnedes ledelsesperiode, forklarer den nu tidligere direktør om sin afgang i et skriftligt svar og uddyber: - Undertegnede tager det fulde ansvar i forhold til sammenblandingen, og må desværre erkende, at der er lavet fejl i forløbet. Undertegnede har beklaget sammenblandingen over for tidligere bestyrelsesmedlemmer og den nye ledelse af Lector Care, siger han. Han bakker desuden op om, at området for akutte anbringelser kræver handling. Vil have politiet på banen I Norddjurs Kommune er bekymringerne så store, at borgmesteren har valgt at kontakte politiet. - Vi har lavet en henvendelse til det lokale politi, fordi vi gerne vil sikre os, at der bliver taget hånd om de ting, borgerne fortæller om, på en hensigtsmæssig måde, siger borgmester Kasper Bjerregaard. Når børn bliver anbragt i akuttilbud efter Barnets lov § 12 stk. 3, er det ikke Socialtilsynets opgave at føre tilsyn, og kommunen, hvor tilbuddet ligger, har heller ikke tilsynspligt. - Jeg tænkte, det er voksensjusk, som rammer nogle børn rigtig hårdt. Det er ikke okay, fortæller udvalgsformanden for Børne- og ungdomsudvalget, Aleksander Myrhøj.

”Specialister i kriminalpræventivt arbejde” Lector Care er et bosted for unge, og er ifølge det danske virksomhedsregister blevet stiftet i sommeren 2023. Selskabet er hjemmehørende i Hinnerup, men har anbragt borgere forskellige steder rundt om i Østjylland. Ifølge firmaets LinkedIn-profil er medarbejderne og ledelsen i firmaet specialister i kriminalpræventivt arbejde med unge, der udviser kriminalitetstruet adfærd. Målgruppen for er børn og unge i alderen 11-18 år og er godkendt til at modtage seks borgere. arrow-down