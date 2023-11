Bonderøvens stork død i Afrika

Storken Espen, der stammer fra Kastaniegaarden i Revn på Norddjurs, er formentlig omkommet i Sudan i det nordøstlige Afrika.

Efter næsten 6000 kilometer gennem ti lande på vingerne er der ikke tegn på, at den bevæger sig længere og dermed er død. Det kan ses, fordi den blev udstyret med en GPS-sender, inden den fløj fra reden, oplyser storkene.dk. Der er dog stadig et spinkelt håb om, at senderen bare er gledet af storken, men det sker kun sjældent.

Siden 8. november klokken 20.40 har storken befundet sig på det samme koordinat i Sudan.

Storkene.dk vil undersøge mulighederne for at finde liget af storken og samtidig få den forholdsvis dyre GPS'en afmonteret. Det kræver dog, at man kan få aktiveret nogle lokale sudanesere. Mulighederne for at få senderen tilbage, er meget små, da Sudan er et land, som er hærget af borgerkrig, fortæller GPS-koordinator slutter Lisa Mäkelburg.