BMW konfiskeret af politiet

Da det er tredje gang inden for de seneste tre år, at manden blev standset, havde politiet mulighed for at konfiskere bilen. Og det var da også præcis det, der skete, oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport lørdag.

Manden måtte vinke farvel til sin bil, som derefter blev transporteret bort fra stedet.

Der er ingen oplysninger om alderen på den nu forhenværende BMW-ejer, ligesom det heller ikke fremgår, hvor han bor.