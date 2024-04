Blev stoppet af politiet: Først løj han - så opdagede de hans hemmeligheder

En 35-årig mand blev sigtet for adskillige lovovertrædelser, da han onsdag eftermiddag blev standset af politiet på Nordkystvejen ved Allingåbro.

På vej ud af en rundkørsel accelererede han kraftigt og blev målt til at køre for stærkt i sin varebil. Politiet stoppede bilisten, der "virkede noget nervøs", fremgår det i døgnrapporten.

Den 35-årige fortalte ifølge politiet, at han havde glemt kørekortet og gav sit navn. Han kunne dog ikke svare på nogle kontrolspørgsmål, da politiet havde mistanke om, at det ikke var hans rigtige navn.

Han indrømmede efterfølgende, at han havde givet forkert navn. Da politiet slog hans rigtige navn op, fremgik det, at han var frakendt førerretten.

Ikke nok med det gav en narkometertest udslag for amfetamin og cannabis.

Den 35-årige blev derfor sigtet for at give forkerte oplysninger til politiet, for hastighedsovertrædelsen, for kørsel i frakendelsestiden og for narkokørsel.