Fanget på kamera: Men billede og navn på tyven var ikke nok for politiet

Da overvågningskameraerne i Brugsen i Voldby en morgen i september fangede en butikstyv, regnede brugsuddeler Maria Louise Brøgger med, at det blev en nem sag for politiet. Politiet fik udleveret optagelserne af tyveriet af de 18 øl og fik også navnet på den formodede gerningsmand.

Det ender jo med, at vi må lukke på et tidspunkt, hvis flere får øje på, at de bare kan stjæle herude Maria Louise Brøgger, brugsuddeler, Brugsen i Voldby

Alligevel opgav politiet hurtigt at opklare, hvem der stod bag tyveriet. Det mente nemlig ikke, at der var en mistænkt, og der var derfor ikke ”tilstrækkelige efterforskningsmuligheder” til, at sagen ville kunne opklares. Det fremgår af afgørelsen i sagen fra Østjyllands Politi, som TV 2 har fået udleveret. - Da jeg læste det første gang, tænkte jeg: "I har det jo på video. Det er vel en mistænkt, der står og stjæler fra os? Hvad er en mistænkt så i jeres verden?" I vores verden er det i hvert fald sådan en, der tager ting uden at betale for det, siger Maria Louise Brøgger. Dropper at anmelde sager Hun er langtfra den eneste butikschef, der er frustreret over politiets indsats.

Brugsuddeler Maria Louise Brøgger er godt og grundig frustreret over politiets indsats i sag om tyveri fra Brugsen i Voldby. Foto: TV 2

TV 2 har de seneste dage fortalt, hvordan butikkerne oplever rekordmange tyverier. Og at kriminelle har held med at afsætte blandt andet stjålet kød på sociale medier.

Politiet skriver i sin afgørelse, at der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning, fordi der ikke er en mistænkt i sagen. Til stor forundring for Maria Louise Brøgger, brugsuddeler i Brugsen i Voldby.

Nu fortæller en lang række dagligvarebutikker og Fødevarestyrelsen, hvordan de oplever, at politiet ikke tager sagerne om butikstyveri alvorligt. Og at de derfor helt opgiver at politianmelde sager om hæleri og tyveri. - Vores erfaring siger os, at politiet ikke har ressourcer til det og ikke prioriterer de sager, siger chef for Fødevarestyrelsens rejsehold, Michael Rosenmark. Butikschefer er frustrerede TV 2 har sendt en rundspørge ud til 570 af Coops butikschefer. Her svarer 38 procent af dem, der har svaret, at de oplever, at politiet har droppet eller ladet sager ligge. Og 76 procent af dem, der har svaret, fortæller, at de har undladt at anmelde sager til politiet, fordi de oplever, at politiet ikke efterforsker sagerne.

Undersøgelse hos butikschefer TV 2 har sendt en rundspørge ud til 570 butikschefer i Coop. 297 butikschefer har besvaret undersøgelsen – ikke alle har svaret på alle spørgsmål. 56 procent af butikscheferne, der svarer på undersøgelsen, oplever, at politiet prioriterer sager om butikstyverier ”lavere” eller ”meget lavere” end for fem år siden. 289 har besvaret det spørgsmål. 76 procent svarer, at de har undladt at anmelde et butikstyveri, fordi de ikke oplever, at politiet efterforsker deres anmeldelser. 286 har besvaret det spørgsmål. 38 procent svarer, at de oplever, at politiet har droppet eller ladet sager fra deres butik ligge, selvom der er stærke beviser i sagen. 280 har besvaret det spørgsmål. arrow-down

Salling Group oplyser, at de kender til flere sager, hvor politiet ikke lykkedes med at opklare sager, selvom tyven er taget på fersk gerning. Og også hos Samvirkende Købmænd oplever man, at politiet ikke prioriterer tyverierne. - Vi ser desværre også, at politiet ikke har tilstrækkelig fokus både på butikstyveriet i sig selv, men også på hælermarkedet, hvor varerne ender, siger brancheorganisationens direktør, Jannick Nytoft. Styrelsen er stoppet med at anmelde Hos Fødevarestyrelsens Rejsehold, der blandt andet undersøger sager om svindel med fødevarer, oplever man også, at politiet hurtigt dropper sager om hæleri og butikstyveri. - Vi står indimellem i en kiosk, hvor der står en sæk med chokolade fra Netto. Og folkene i kiosken siger, de har købt det af en mand på gaden. Når vi ringer til politiet og forsøger at starte en hælerisag, så kommer de ikke, siger chef for Fødevarestyrelsens rejsehold, Michael Rosenmark. De mange forgæves forsøg gør nu, at styrelsen kun anmelder de mest alvorlige sager om hæleri. Opdager Fødevarestyrelsens Rejsehold eksempelvis, at en kiosk har 10 pakker Nescafé eller 30 plader chokolade, de ikke kan redegøre for, melder styrelsen ikke længere sagen til politiet, fortæller han. - Vi forsøger at anmelde det som hæleri, når vi ser det. Men det er vi som sådan holdt op med. For vi har ikke succes med det, siger Michael Rosenmark. Mistænkt: Jeg har ikke hørt fra politiet I Brugsen i Voldby var Maria Louise Brøgger overbevist om, at politiet hurtigt ville hive fat i gerningsmanden, da hun i oktober anmeldte tyveriet af pakken med 18 øl. Gerningen var nemlig blevet fanget af butikkens videoovervågning, og da tyven var en gammel kending, kunne butikken også fortælle politiet navnet på personen, de mener, der står bag tyveriet. TV 2 har fået udleveret videoovervågningsmaterialet, hvor man kan se manden putte en pakke Tuborg Classic i en rygsæk og forlade butikken uden at betale for den. TV 2 har også fået udleveret politianmeldelsen, hvor navnet på den formodede gerningsmand direkte fremgår. - Vi håbede da, at politiet tog fat i ham, siger Maria Louise Brøgger. Men 13 dage efter anmeldelsen opgav politiet sagen.

Her kan man se, hvordan en tyv går ud af Brugsen i Voldby med 18 stjålne øl i rygsækken. Foto: Videoovervågning fra Voldby Brugs

TV 2 har kontaktet manden, som ifølge Voldby Brugs i september altså stod bag tyveriet af de 18 øl. Han afviser at have begået tyveriet og fortæller, at han slet ikke er blevet kontaktet af politiet i sagen, selvom hans navn direkte fremgår af politianmeldelsen. Til stor frustration for Maria Louise Brøgger fra Voldby Brugs. Håbløst, mener brugsuddeler Hun frygter, at tyven vender tilbage og fortsætter sine tyverier i hendes butik. - Det ender jo med, at vi må lukke på et tidspunkt, hvis flere får øje på, at de bare kan stjæle herude. For ingen gør noget ved det, siger hun. Efterhånden overvejer hun, om det giver mening at anmelde tyverierne. - Jeg har ikke den største lyst til det. Jeg har prøvet det nogle gange, at de har afvist sagerne. Så hvad hjælper det? Det virker lidt håbløst. Men er det ikke vigtigere, at politiet prioriteter sager om vold og drab? - Ja, selvfølgelig. Men man er nødt til at tage det seriøst. Vi skal ikke bare glemmes, fordi der ikke er sket personskade, mener hun. Politi genoptager sagen Østjyllands Politi kalder det over for TV 2 "en fejl", at det opgav sagen fra Brugsen i Voldby, og politiet vil nu genoptage sagen. - Vi har simpelthen lavet et fejlskøn i forhold til, om der var noget, vi kunne gå videre med. Og om der var efterforskningskridt, der var oplagte, eller om der ikke var, siger vicepolitiinspektør Christian Riis. Kan der så være sket fejlskøn i andre sager også? - Det er muligt. Jeg kan i hvert fald ikke stå her og sige, at vi ikke har lavet en fejl før, siger han. Han vil af hensyn til den verserende sag ikke fortælle, om politiet har kontaktet den person, som Brugsen i Voldby har udpeget som gerningsmand. Ifølge vicepolitiinspektøren tager politiet hver enkelt sag om butikstyveri alvorligt og håndterer sagerne professionelt. Men i TV 2s rundspørge giver en lang række butikschefer udtryk for, at politiet ikke prioriterer mange af butikstyverierne, og at de helt undlader at anmelde sager, fordi de oplever, at politiet opgiver sagerne. - Det er jeg da ked af at høre, siger Christian Riis, der taler på vegne af alle landets politikredse i sagen. Politi: Vi tager det meget alvorligt Tal, som Rigspolitiet har udleveret til TV 2, viser, at andelen af anmeldelser, der ender med mindst én sigtelse, er faldet de seneste år. - Det er muligt, der har været et lille fald på nationalt plan. Men vores fokus er ikke anderledes end i de andre år. Vi tager det meget alvorligt, siger Christian Riis.

Politiets sigtelsesprocent I 2019 endte 92 procent af anmeldelserne om butikstyveri med, at mindst én person blev sigtet. I de følgende år er det tal dalet, og de foreløbige tal for 2024 viser, at 81 procent af anmeldelserne mundede ud i mindst én sigtelse. Det tal vil dog formentlig stige den kommende tid i takt med, at flere af sagerne opklares i det nye år, oplyser Rigspolitiet. Kilde: Rigspolitiet arrow-down

Det er nyt for ham, at man også hos Fødevarestyrelsen oplever, at politiet ikke tager sagerne om hæleri og tyveri alvorligt. Han opfordrer styrelsen til at anmelde alle sager om hæleri. - Det er jeg selvfølgelig overrasket over at høre. Vi mener, vi har et rigtig godt samarbejde med Fødevarestyrelsen, siger vicepolitiinspektøren.

Butikker tror ikke, de får noget ud af at anmelde I en undersøgelse, som Dansk Erhverv har lavet i august 2024, fortæller en række butikker også, at de ikke anmelder sager til politiet. Her svarer 57 procent af alle de detailhandelsvirksomheder, som har været udsat for tyveri i 2023, at de ikke anmelder alle butikstyverier, fordi de ikke tror på, at de får noget ud af at anmelde dem til poltiet. 49 procent anmelder ikke alle sager, fordi de vurderer, at politiet ikke har tilstrækkelige ressourcer til at prioritere sagerne. I alt 161 detailhandelsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. 97 har oplevet et eller flere tyveri i 2023, og 72 har været udsat for tyverier, de ikke har anmeldt. Kilde: Dansk Erhverv arrow-down