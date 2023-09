Bil fundet i grøft: Tyv forsøgte at snige sig tilbage i bil og køre fra politiet

Østjyllands Politi rykkede tirsdag morgen ud til et usædvanligt færdselsuheld i Nimtofte på Djursland.

Kort forinden havde politiet fået en anmeldelse om en 34-årig mandlig bilist, der angiveligt kørte påvirket.

Men da patruljen kom frem, kunne de konstatere, at manden havde kørt sin bil i grøfte. Men manden var ikke at se, han var nemlig stukket af til fods.

Det oplyser politiets i dagens døgnrapport.

En hundepatrulje blev kaldt til stedet, og de søgte i området efter manden. Men det var en forbipasserende, der kunne gøre politiet opmærksom på, at han netop havde set en mand kravle ud af et buskads tæt på den grøft, hvor bilen lå.

En patrulje ilede tilbage til bilen, hvor den 34-årige havde sneget sig tilbage og nu sad bag rattet med tændt motor. Han forsøgte at køre ud på vejen, men han blev standset af betjentene.

De kunne sigte og anholde manden for at have kørt med narko i blodet, da en narkometertest indikerede netop det.

Manden havde i øvrigt mistet sin kørekort, så han blev også sigtet for at køre uden førerret.

Oveni det blev han sigtet for tyveri, da han havde stjålet bilen i Grenaa samme morgen.