Begik kæmpefejl: Nu advarer Bo andre mod at havne i samme situation

Det oplevede Bo Henning Pej fra Grenaa på egen krop, da han sidste år, efter at have været ude for at fjerne ukrudt med sin ukrudtsbrænder, fik sig en grim oplevelse.

Bo Henning Pej skyndte sig at ringe 112. Derefter løb han ud i garagen og hev gasflasker, der kunne eksplodere, ud af garagen, men garagen stod ikke til at redde.

Konen var lige kommet hjem, og han gik ind for at nyde en frokost. Men ilden lå og ulmede.

Der gik halvanden time, fra Bo Henning Pej slukkede ukrudtsbrænderen, til at ilden have fået fat, og familien opdagede det.

Det lykkedes brandvæsnet at holde ilden væk fra huset, men tre vinduer var sprængt som følge af varmen. Garagen stod ikke til at redde og brændte helt ned til grunden.

Da brandvæsnet spurgte Bo Henning Pej, vidste han da også godt, hvad der var årsag til branden.

- Jeg lagde mig bare fladt ned. Jeg vidste jo godt, det var ukrudtsbrænderen. Det må have været nogle blade, der var lidt gløder i, som var blæst ind i garagen.

Og ukrudtsbrændere er noget, Danske Beredskaber - ligesom Bo Henning Pej - advarer mod.

Beredskabsstyrelsens fem gode råd

Sidste år rykkede brandvæsenet på landsplan ud til mere end 360 brande startet af en ukrudtsbrænder.

- Det går stærkt, når ilden først får fat. I to tredjedele af tilfældene når det faktisk at udvikle sig til reel bygningsbrand inden brandvæsenet når frem, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

I en pressemeddelelse oplyser Danske Beredskaber, at de mange brande skyldes en uheldig cocktail af åben ild og for eksempel let antændelige blade.

- Der sker ofte det, at en ukrudtsbrænder efterlader en glød, eller at flammen kommer for tæt på for eksempel tørre blade, og så går det stærkt, siger forebyggelsesekspert Mads Dalgaard fra Beredskabsstyrelsen.

Derfor har Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen fem gode råd om brug af ukrudtsbrænderen, hvis du skal i haven i foråret.