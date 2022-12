Bedst i Østjylland: Jobcenter fortsætter positiv udvikling

- Man samarbejder om, hvad de kan byde ind med i forhold til socialt ansvar, og hvad det er, vi har af borgere, der kan passe ind til den enkelte virksomhed, siger Karoline Bergkvist Søgaard.

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget forklarer desuden, at Jobcenter Norddjurs også drager fordel af, at der er tale om en lille kommune, hvor man kender hinanden.

- Der har vi nogle smådriftsfordele i Norddjurs Kommune, for vi er tæt på vores virksomheder, så vores jobcenter og virksomhederne arbejder tæt sammen, siger Karoline Bergkvist Søgaard.

- Det er befriende

For Jacob Bøystrup har forløbet hos Jobcenter Norddjurs betydet, at han nu er i arbejde igen i et flexjob hos virksomheden L-tek i Auning.

Han arbejdede tidligere 50-60 timer om ugen, indtil kroppen ikke kunne mere, og efter en stribe diskusprolapser røg han ud i depression og skilsmisse.

Med hjælp fra jobcentret og noget så simpelt som indkøb af en stol til arbejdet er han nu i gang igen.

- Det er befriende og giver viljen til at turde prøve være sig selv igen. Man tjener sine egne penge, gør en forskel og er med til at bidrage til det danske samfund, siger Jacob Bøystrup.