Bad om 1000-kroners lån: Jakob runder 800.000 på to uger

Jakob Kjærgaard er en tilfreds mand.

For to uger siden bad han om hjælp til at skaffe penge til at købe Dørken på Anholt Havn. Det skal ske ved hjælp af såkaldt crowdfunding, hvor alle kan låne penge til Jakob Kjærgaard.

På 15 dage har beløbet rundet 800.000 kroner. Der er 11 dage tilbage, og der skal mindst én million kroner til, før der er nok til at projektet bliver til noget.

- Det er jo fantastisk. Jeg tvivler ikke på, at jeg i hvert fald når millionen, siger Jakob Kjærgaard, som mener, det går over forventning.

Han tror på, at nogle stadig holder sig lidt tilbage, og han håber stadig at nå 2,1 millioner kroner, som vil give ham råd til både at købe Dørken og sætte stedet i stand.

- Jeg har en fornemmelse af, at nogen sidder og følger med og venter til slutspurten, siger Jakob Kjærgaard.