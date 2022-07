Anklager: 40-årig dræbt med reb

De fire sigtede for drabet på 40-årige Frank Nørgaard er sigtet for under fælles foregående forståelse i forening at have dræbt den 40-årige.

Det fremgår af sigtelsen, som anklageren læste op, inden dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, som startede klokken 14 ved retten i Randers.

Det oplyser TV2 ØSTJYLLANDS reporter på stedet.

De fire sigtede var fortsat iført overtræksdragter ved retten, og de forklaringer, de indtil videre har afgivet, er ifølge politiet modstridende.

Drabet er ifølge sigtelsen sket ved, at de fire har udøvet grov vold mod den 40-årige og til sidst kvalt ham med et reb.