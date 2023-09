Anholdelse i Allingåbro-sagen: Ung mand har meldt sig selv

Østjyllands Politi har lørdag formiddag anholdt en mand, som er sigtet for at have påkørt en 37-årig mand, der fredag blev fundet død på Nordkystvejen i Allingåbro.

Der er tale om en 25-årig mand, som meldte sig selv.

Pågældende er blevet sigtet for at have påkørt den nu afdøde.