Anders sælger militærudstyr - bliver bestormet af kunder

Folk er nervøse

Årsagen til det voldsomt stigende salg skal findes i Ruslands invasion i Ukraine. Anders Peter Lykkegaard Kristensen oplever, at flere og flere er bekymret for, at der kan komme lignende tilstande i Danmark.

- Det er alle mulige mennesker. Både Hr. og Fru Danmark og folk der er nervøse for, at der sker noget med atomreaktorer, siger han.