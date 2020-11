Alle vil have farten ned, men politiets regler holder farten oppe

- Jeg har fuld forståelse for det og vil meget gerne være med til at drøfte, om vi kan lave om på de regler, så borgerne får mere klar mulighed for at ændre på hastigheden i deres bysamfund, lyder det fra Malte Larsen.

Et skridt på vejen

Selvom de lokale politikere endnu ikke er klar til at finde penge til at opsætte chikaner, mener Jacob Gosvig Haaber, at det er et skridt i den rigtige retning, hvis fartbegrænsningerne går fra 50 km/t til 40 km/t.

- Det vil give dem, der kommer ræsende lidt at tænke over, men vi vil også gerne have noget fysisk, der gør, at man sætter hastigheden ned, siger han.

Er det ikke bare at genere dem, der skal frem og tilbage på arbejde?

- Nej, det synes jeg, er at strække den. Man må tage hensyn til dem, der bor i byen, og der er altså en rimelig heftig trafikal belastning.