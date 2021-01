Akutklinikkerne i Grenaa og Silkeborg fortsat lukket

- Der er mange flere, som bruger akutmodtagelserne lige nu, og der har været færre, som har brugt akutklinikkerne og derfor gør vi det, siger Anders Kühnau.



Bliver det sidste gang I forlænger den midlertidige nedlukning?

- Det er for tidligt at sige endnu. Vi forlænger kun, hvis der er et behov. Jeg har fra starten sagt, at det var en midlertidig nedlukning, og det har et samlet forretningsudvalg – på nær DF – bakket op om.

DF: helt forkert beslutning

Det er en helt forkert beslutning, mener Dansk Folkepartis regionsrådsmedlem Steen Thomsen.

- Jeg understregede fra begyndelsen, at den midlertidige lukning ikke kun ville vare de oprindelige tre uger, hvis begrundelsen var travlhed med coronahåndtering. Det ser vi med al tydelighed nu, siger han.