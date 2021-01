Akutklinikker genåbner

Genåbningen betyder, at mindre skader og vagtlægekonsultationer igen kan ske i Grenå og Silkeborg fra på mandag.



Vanskelig beslutning

Det er regionsrådsformand Anders Kühnau (S) som er formand for forretningsudvalget. Han stemte for genåbningen af akutklinikkerne, men mener samtidig at det er svært at vide på forhånd om tidspunktet er det rigtige.

For Sundhedsstyrelsens prognoser rækker kun én uge frem, og meget kan ændre sig.



- Vi er fortsat meget bekymrede for konsekvenserne af den engelske variant af coronavirus, som efter alt at dømme vil komme til at presse hospitalerne yderligere. Over for det står imidlertid ønsket om at få akutklinikkernes nærhed og tryghed tilbage i hverdagen, og for flertallet falder den afvejning ud til fordel for en genåbning, forklarer Anders Kühnau (S).