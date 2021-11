Aftale på plads i Norddjurs Kommune efter lange forhandlinger

Ifølge kommende borgmester Kasper Bjerregaard (V) er aftalen accepteret af begge parter, og rød blok forventer at underskrive aftalen i starten næste uge, har Socialdemokratiet oplyst Bjerregaard.



Det bliver altså en bred konstituering, som blå blok ønskede på valgnatten. Her underskrev de borgerlige partier en midlertidig konstitueringsaftale med det forbehold, at de ville holde døren åben for en bred konstituering med de røde partier. De sendte simpelthen et tilbud på flere formandsposter i udvalgene afsted i håbet om, at de ville være med i en bred konstituering. Den aftale har rød blok nu sagt ja til.