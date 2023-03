Affaldssug skal udfases - det kan ramme den gruppe

Kim Vestergaard sidder i kørestol og bor på ottende sal i sin lejlighed. Han er derfor særdeles glad for bygningens affaldsskakt, når han skal skille sig af med sit restaffald.

Men i fremtiden kan det være slut med de såkaldte mobilsuganlæg.

Aarhus Kommune har lige nu et forslag i høring, som indebærer, at anlæggene skal udfases inden 2039.

Og det frygter Kim Vestergaard, hvis det bliver virkelighed.

- Jeg synes virkelig, at det er en synd og en skam, og jeg kan ikke forstå, hvorfor man vil gøre det, siger han.

Vil være afhængig af hjælp

Aarhus Kommune ville være den første storby i Danmark til afskaffe affaldssug. Og det undrer Kim Vestergaard, der har prøvet at tage fat i kommunen.

- Jeg synes, at det foregår på et lidt uoplyst grundlag. Man har ikke taget hensyn til ældre og personer med handicap, siger han.

Kim Vestergaard bruger en kørestol, som han selv skal drive fremad med armene.

Ifølge ham vil konsekvensen ved en udfasning af affaldssug derfor blive, at han kan være tvunget til at spørge om hjælp for at komme ned med sit skrald.

- Noget af det skrald er så uhandy at køre rundt med, at jeg ville skulle have hjælp til at få det ned. Så jeg ville kunne blive nødt til at lade mit affald stå, indtil nogen ville kunne hjælpe. Og det er ikke ret lækkert, siger Kim Vestergaard.



Han håber derfor, at forslaget ikke bliver vedtaget.

- Jeg synes, at de skulle tænke sig om en ekstra gang. Men jeg ved helt ærligt ikke, hvor meget det hjælper at sige det.



Forslaget er i høring indtil den 10. marts.