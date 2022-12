Ældreråd raser: Politikere løber fra løfte

Ville undgå at skulle spare mere

Næstformand for Voksen- og plejeudvalget Jytte Schmidt (SF) var en af dem, som stemte imod at give Ældrerådet mere tid.

- Jeg stemte imod, fordi jeg vurderer, at vi skal vælge mellem at overholde en høringsfrist eller gøre det ringere for borgerne, for det bliver en konsekvens, hvis vi ikke får besparelserne indført hurtigt, siger Jytte Schmidt.

Hvis Ældrerådet skulle have haft mere tid, og udvalget skulle nå at behandle det, så ville det kræve et ekstra møde i Voksen- og plejeudvalget, og det, mener Jytte Schmidt ikke, var muligt.

Kan du forstå, hvorfor Ældrerådet ikke føler sig ordentlig hørt og ikke tror, deres forslag kommer til at gøre en forskel?

- Ja, jeg forstår godt, de er sure. Men vi har helt sikkert læst deres forslag, og vi bruger også nogle af dem i vores videre arbejde, forsikrer Jytte Schmidt.

Sker ikke igen

Både Jens Kannegaard Lundager og Jytte Schmidt lover, at den manglende høring ikke kommer til at ske igen.

For Ældrerådet har samarbejdet med kommunen generelt været godt, så de er også optimistiske.

- Jeg tror og håber på, at det er rigtigt, når de siger, det ikke sker igen. Vi vil godt have lov til at komme med vores holdninger og ideer. Det er det, vi er sat i verden for, siger Gitte Eilersen.