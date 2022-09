Årvågen borger afslører spiritusbilist

Med politiet i røret fulgte en 49-årig kvinde efter en 27-årig mand, som slingrede på Nordkystvejen ved Allingåbro.

Kvinden kontaktede politiet klokken 17.19, efter at hun havde observeret, at bilen foran hende slingrede, kørte med varierende hastighed og flere gang kørte ud i rabatten. Da føreren på et tidspunkt stod ud af bilen og ud i rabatten for at lade vandet, var hun ikke i tvivl om, at manden var beruset.

Efter aftale med politiet fulgte hun efter bilen, som igen kort tid efter standsede. Her tog hun kontakt til den 27-årige, da han steg ud og gik væk fra bilen.

Det lykkedes hende at overtale manden til at blive på stedet, og hun foretog en civil anholdelse og tog den 27-årige med ind i sin egen bil, hvor hun beroligede ham og ydede psykisk førstehjælp indtil politiet ankom.

Den 27-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.