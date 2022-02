67-årig omkommet i frontalsammenstød

En lastbil og en personbil er natten til mandag kørt sammen på landevejen mellem Randers og Grenaa. En 67-årig mand, der førte personbilen, er død i ulykken. De pårørende er underrettet.

Det fremgår af et tweet fra Østjyllands Politi, som også skriver, at der var tale om et frontalsammenstød.