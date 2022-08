52-årige Søren vinder EM-guld trods diskvalificering

Èn blandt mange sejre

Søren Johnsen startede sejlerkarrieren som 5-årig i Skive Sejlklub, og sidenhen har han vundet utallige mesterskaber, heriblandt 4 verdensmesterskaber.



- Det, som er fedt ved enmandssport, er, at jeg ikke er afhængig af andre, og man udfordrer virkelig sig selv.



Søren Johnsen forsætter træningen i sin klub Kaløvig Bådelaug, for der venter både et DM i Fåborg og et VM i 2023.



Går du efter at vinde?



- Der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed, men jeg går ikke på vandet for ikke at vinde. Jeg er sportsmand til fingerspidserne.