31-årig vil alligevel ikke tilstå trafikdrab på ægtepar

Der kommer ikke umiddelbart nogen tilståelse fra en 31-årig mand, som sigtes for at være skyld i en trafikulykke i juli, som kostede et ældre ægtepar livet.

Et retsmøde i Retten i Randers tirsdag, som var planlagt for at føre sagen som en tilståelsessag, er aflyst.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ritzau.

Aflysningen skyldes ifølge politiet, at den 31-årige alligevel ikke ønsker at tilstå.

Døde på stedet

Ulykken skete ifølge sigtelsen 16. juli omkring klokken 22.50 på Århusvej ved Grenaa.

Her kørte den 31-årige mand ifølge anklagemyndigheden frontalt ind i et tysk ægtepars bil.

Det tyske par - en mand på 74 år og en kvinde på 62 - døde på stedet.

Efter ulykken blev den 31-årige mand stillet for en dommer, hvor anklageren begærede ham varetægtsfængslet.

Kokain og MDMA fundet i bil

Her forklarede han, at han havde drukket tre øl i løbet af eftermiddagen og aftenen. Da kom det også frem, at der i bilen blev fundet en pose med kokain og en anden med MDMA også kaldet ecstasy.

Det er uvist, hvornår sagen skal for retten.

Den 31-årige mands forsvarsadvokat, Peter Gerken, oplyser til Ritzau, at grunden er, at man rent formelt ikke mener, at sagen kan fremmes som en tilståelsessag.

Det er ikke forsvarligt, tilføjer han.

Forskellen på en almindelig straffesag og en tilståelsessag ligger i, hvor mange beviser der føres.

I en tilståelsessag bliver der kun ført et meget begrænset antal beviser, ud over hvad den tiltalte selv forklarer, skriver anklagemyndigheden på sin hjemmeside.