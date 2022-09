23-årig kvinde fremstilles i Djursland-drab

En 23-årig kvinde, som blev anholdt ved en koordineret anholdelse i juli, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Hun blev i første omgang løsladt dagen efter sin anholdelse den 18. juli, men har siden været sigtet for manddrab og forsætlig ildspåsættelse af den dræbtes varevogn.

- Vores omfattende efterforskning har nu ført til, at vi vurderer, at der er grundlag for at varetægtsfængsle den 23-årige, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse torsdag morgen.



Den 23-årige blev anholdt onsdag klokken 10.37.