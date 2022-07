23-årig er nu varetægsfængslet

Torsdag i sidste uge blev liget af Frank Dan Nørgaard Jørgensen fundet i et skovområde ved Spentrup nær Randers. I den forbindelse blev to mænd anholdt.

Den yngste af mændene fik lov at gå igen, men den ældste blev stillet for en dommer, og som den fjerde blev han varetægtsfængslet i sagen.



Det var dog på lånt tid, at den yngste fik lov at være på fri fod, for det er nemlig ham, som igen blev anholdt og nu er varetægtsfængslet.

Fire personer er allerede fængslede i sagen.