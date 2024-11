16-årig vil frifindes for knivdrab

I byretten var samtlige dommere og nævninge enige om, at teenageren skulle dømmes for manddrab, men forsvarsadvokaten mener ikke, at spørgsmålet om nødværge - altså det, at han har forsvaret sig mod den afdøde teenager - har været afprøvet ordentligt i byretten.

Med anken skal landsretten nu vurdere, hvorvidt den dømte handlede for at forsvare sig selv mod den unge person, han stak med kniven.

I byretten i Randers gik forsvaret i første omgang mest på, at der ikke var tale om et decideret drab men nærmere om grov vold med døden til følge.

- Han påstår sig frifundet i henhold til nødværgebestemmelsen, så det er vores principielle påstand, at der er tale om grov vold og ikke et drab, siger advokat Berit Ernst.

- I dansk ret har man mulighed for at få sin sag behandlet to gange. Det betyder, at landsretten skal kigge på sagen på en helt ny måde og gennemgå alle beviserne igen for at vurdere, hvad de mener om sagen. Og det er min opfattelse, at landsretten måske vil komme til et andet resultat, siger forsvarsadvokat Berit Ernst.

Vidner skal høres igen

Lige efter knivstikkeriet ringede den nu 16-åriges mor til politiet.

Den unge erkendte at have ført kniven den aften i november 2023. Han nægtede sig dog skyldig i drab og var rystet, da han fik dommen på otte år i byretten.

Siden har han fået en ny forsvarsadvokat, inden sagen skal for landsretten i næste uge.

- Jeg kan ikke komme ind på, hvordan bevisførelsen skal være, men min klient kommer til at afgive forklaring, og så får vi mulighed for at se al bevisførelsen én gang til. Forklaringerne fra de vidner, der blev afhørt i byretten, kommer man selvfølgelig også til at høre igen. Så landsretten bliver præsenteret for alt materialet, siger Berit Ernst.

Hvorfor vælger din klient ikke kun at anke strafudmålingen men hele skyldspørgsmålet?

- Det er fordi, vi mener, at der er tale om nødværge.

Og hvad er det helt konkret nødværge er?

- Hvis man har handlet i en situation, hvor man har forsvaret sig selv, eller har haft en opfattelse af, at man havde grund til at forsvare sig selv, så kan man blive straffri for det, man har gjort, fordi man gjorde det for at forsvare sig selv eller sine nærmeste, siger Berit Ernst.

Sendte truende sms'er

Da sagen blev behandlet i byretten, kom det frem, at de to teenagere kendte hinanden i forvejen. Den afdøde dreng havde via sms'er og Snapchat-beskeder truet den senere dømte dreng nogle gange over en periode.

Nogle af beskederne handlede om en pige, som de begge kendte. Den afdøde mente, at den dømte havde voldtaget pigen. I retten forklarede anklageren fra Østjyllands Politi, at man havde efterforsket den påstand og ikke fundet nogle beviser på, at det skulle være sket.

Det var den afdøde, som havde bedt den dømte komme til letbanestationen den aften i Grenaa sidste år, hvor deres møde altså endte fatalt.

Det er forløbet op til episoden og selve hændelsen om aftenen, som landsretten skal tage stilling til, når retssagen begynder i næste uge.