16-årig stak af fra sikret døgninstitution - nu er han fundet

Mandag morgen oplyser Østjyllands Politis presseafdeling, at politiet ikke længere er synligt i området for eftersøgningen, men at de fortsat leder efter drengen.

Politiet forventer indtil videre ikke at udsende et signalement på den undvegne, der heller ikke betragtes som farlig, oplyser Anne Tiedemann, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.