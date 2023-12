16-årig fængslet for brutalt røveri - flere mistænkte på fri fod

En blot 16-årig dreng er fredag blevet varetægtfængslet på en lukket institution efter et grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Drengen er sigtet for grov vold og røveri ved at have truet en 18-årig mand med kniv til at udlevere sin telefon.

Ifølge sigtelsen skete røveriet sammen med flere ukendt gerningsmænd. Den 16-årige er sigtet for at have forsøgt at stikke deres offer, som fik flere skader på hænderne.

Røveriet skete den 25. november på Åbyen i Grenaa. Det er tæt på Grenaa Station, hvor en 15-årig dreng blev stukket ihjel dagen efter, 26. november. Ifølge Østjyllands Politi er der umiddelbart ingen sammenhæng mellem de to sager.

