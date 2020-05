14-årig musiker tilbringer corona-tiden på værelset: - Jeg har jo mine fire guitarer

Med lukkede skoler og fritidsaktiviteter har mange unge haft ekstra tid under coronakrisen.

Det gælder også 14-årige Liam Holm Witt fra Havndal nord for Randers. Han har brugt tiden på at skrive, komponere og indspille. Med guitar i hånden og mikrofon ved munden.

Jeg føler mig heldig, men jeg har det rigtig skidt på mine venners vegne. Liam Holm Witt

- Jeg bruger nok 4-5 timer om dagen inde på værelset på de små fire kvadratmeter, hvor jeg bare kan sidde og skrive sange. Men jeg har ikke brug for mere plads, jeg har jo mine fire guitarer derinde, så det er perfekt, siger Liam Holm Witt til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har brugt de seneste måneder på at indspille sin anden EP, og det har slet ikke været så besværligt, som det lyder. Liams bonusfar, Martin, har nemlig et musikstudie.

- Jeg har lavet tre nye sange, og vi brugte meget af starten af corona-tiden på at få skrevet dem, indspillet dem og nørdet med dem. Det har været svært at få lavet musik, fordi man har tænkt på så meget andet. Men det har alligevel været dejligt at få ro i hovedet og komme over i et andet univers end det her corona-univers, vi er i lige nu, siger den 14-årige musiker.

Liam Holm Witt med en af sine guitarer i hånden.

Mange tanker i hovedet

Selvom Liam har fået skrevet flere nye sange, var det slet ikke ikke så nemt i starten, da Danmark lukkede ned.

- I starten kunne jeg ikke få nogen nye idéer ud. Der var nærmest for mange tanker i mit hoved, til at jeg kunne få noget ned. Indtil der pludselig kom mere ro på senere, og så begyndte der at komme sange igen, siger han og fortsætter:

- Man savner nogen på sin egen alder at snakke med andet end over sin mobil, men det er også hyggeligt. Der er god tid sammen med familien, og vi har fået sejlet lidt nede på vores båd.

Alt i alt er han glad for den tid, som coronakrisen har givet ham til at lave ny musik.

- Jeg føler mig heldig, men jeg har det rigtig skidt på mine venners vegne, som får aflyst konfirmationer, efterskole, ferier og ture. De helt store ting, man kun oplever én gang i sit liv.

19.000 visninger på YouTube

Før coronakrisen blev den unge musiker omtalt i musikmagasinet Gaffa, og det satte gang i antallet af visninger på hans YouTube-kanal. Musikvideoen til sangen Mexico har siden februar fået over 19.000 visninger.

- Jeg synes, det var vildt, fordi jeg kender jo ikke 19.000 personer, og jeg tænkte, at hvem gider lige at se ham der drengen, der bor langt ude på landets, musikvideo, siger Liam Holm Witt.

Men selvom han er glad for at skrive sange, er der også noget andet, der trækker.

- Jeg kan godt lide at være i studiet og sidde på mit værelse og skrive sange, men når man står på en scene foran et publikum, så kan jeg ikke tænke på noget, der er bedre. Bare at komme ud og spille for nogle mennesker.

Liam har under coronanedlukningen skrevet og indspillet tre nye sange.