Vragrester fra forlist kutter flyder ud over strand - lokale må rydde op

- Det er jo ikke ensbetydende med, at vi fralægger os ethvert ansvar. Vi er selvfølgelig interesseret i at have rene strande og rene kyster, men jeg mener også, at vi skal have undersøgt, om vi ikke kan få samlet det her skrald sammen fra kommunalt hold og sende regningen videre til ejeren, siger Kim Lykke Jensen (S), der er formand for Natur, Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.