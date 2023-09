Vidne skrottet: Betjent undlod at sigte tiltalt

I juli 2022 faldt der dom i en sag om en narkoring med udspring på halvøen Gyllingnæs syd for Odder. Herfra producerede, leverede og solgte to mænd flere hundrede kilo amfetamin via en inderkreds af mellemhandlere. I 11 personer blev dømt i sagen og fik i alt 120 års fængsel ved byretten. Heraf sidder syv lige nu for Vestre Landsret for at få prøvet deres sag igen. Sagen ventes afgjort 13. oktober.