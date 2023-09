Nye oplysninger i narkosag: "Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle sidde her"

Fredag fortsætter den lange ankesag om narkofabrikken med forklaringer fra en række af de tiltalte.



Flere af dem for første gang, da de under byretssagen valgte ikke at afgive forklaring.

Forklaringerne fra de tiltalte fortsætter de næste dage.

De første, der har talt, Kim Kjærgaard Andersen og Preben Kjærskov Nielsen. Ved byretten i 2022 fik de henholdvis 15 år og 7 års fængsel, blandt andet for handel med amfetamin.

De var en del af de i alt 11 personer, der fik i alt 120 års fængsel for blandt andet at have produceret, besiddet, solgt og købt ikke mindre end 316 kilo amfetamin i alt. Det er den formentlig største sag om amfetaminproduktion i Danmark til dato.



Af de 11 dømte har otte anket deres sag, som nu kører ved Vestre Landsret. Én af de otte sager er allerede prøvet i en ankesag tidligere på sommeren. Her blev straffen på 2,5 års fængsel stadfæstet.

Over cirka 20 retsdage skal forsvarere, anklagere og dommerne gennemgå tiltalerne mod de resterende syv.