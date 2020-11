Motorvejen spærret efter ulykke

To biler er involveret, og den ene bil ligger på taget.

- Den ene part er lettere personskadet, og den anden er uskadt. Det er nådigt sluppet, fortæller vagtchef Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.



Politiet har valgt at spærre begge spor i sydgående retning og anbefaler bilister at vælge en anden rute og køre fra ved afkørsel 39 eller 40.



- Der er også nogle, der kommer kørende ad Viborgvej og kører sydpå. De opfordres til at køre ind gennem Randers i stedet for at køre på motorvejen, da den er spærret, siger vagtchefen.



De arbejder nu på at fjernet de to biler fra motorvejen, så motorvejen igen kan åbnes.