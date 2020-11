Matilde fortalte sin historie til hele Danmark - nu strømmer det ind med beskeder

Der er også andre mennesker, der tidligere i deres liv, er blevet misbrugt, som har kontaktet hende.

Slut med tabu

- Vi har fået sat i gang, at folk italesætter det, og vi får den her aftabuisering i gang, og det var netop det, jeg ønskede med dokumentaren, siger hun.



I dokumentaren fortæller hun, at der er mange af hendes nuværende veninder, som hun aldrig har talt med det om. Flere af dem har nu kontaktet hende.

- En veninde fra folkeskolen skrev, at hun er virkelig ked af, at vi ikke har snakket mere om det, og at hun ikke har spurgt, men det er fedt, at folk nu kan se, at vi har brug for at snakke om det.