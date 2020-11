21-årige Sofie blev arbejdsløs – nu fylder hun køleskabet for fremmede

21-årige Sofie Jakobsen fra Randers har de seneste måneder købt rigtig stort ind, når hun handler. Men det er ikke sin egen indkøbsliste hun følger.

Siden hun blev arbejdsløs tidligere på året, er hun nemlig gået fuldtid på at handle ind for dem, der ikke selv har mulighed for det eller tør gøre det på grund af coronavirussen.

- Jeg gør det, fordi jeg synes, det er et godt koncept herunder corona. Det mindsker folk i butikkerne, og får folk til at blive hjemme, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Sofie Jakobsen får indkøbslisterne tilsendt gennem en app på telefonen, så fylder hun indkøbsvognen og afleverer til sidst de fyldte poser på kundens privatadresse.