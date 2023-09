Narkofabrikken: Kan suppe være hash?

Der venter en lang enetale fra anklagerne i dag i den omfattende sag om narkofabrikken på Gyllingnæs syd for Odder.

For på retssagens tiende dag skal de to anklagere opsummere beviserne i de mange forhold og fremlægge deres påstande om skyld og også hvilke straffe, de mener, de tiltalte bør modtage.



Sidste sommer modtag 11 personer i alt 120 fængsel for i større eller mindre grad at have været involveret i en narkoring, der købte, solgte og videresolgte flere hundrede kilo amfetamin produceret på en nedlagt landejendom på halvøen Gyllingnæs.

Af de 11 personer valgte otte at anke dommen fra byretten i Aarhus. Heraf har en allerede tidligere i sommer fået stadfæstet sin dom. De resterende syv sidder altså i den store retssal på Paludan Müllers Vej igen i dag. De har fået mellem 7 og 18 års fængsel ved byretten.

