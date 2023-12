Voldsom brand i bygning

Beredskab og Sikkerhed er lørdag morgen rykket ud til en industribrand i Knebel på det sydlige Djursland.

Brandvæsnet beder om plads til udrykningskøretøjer og opfordrer til, at man lader være med at søge hen i området, da de har brug for plads til at arbejde.

Det skriver Beredskab og Sikkerhed på det sociale medie X.

TV2 Østjylland følger sagen...