Vandet er faldet drastisk i dele af åløb

Alling Å er stort set tømt for vand på nordsiden af virksomheden Nordic Waste. Det fortæller TV2 Østjyllands reportere på stedet.

De har talt med en nabo til Nordic Waste der fortæller, at der er markant mindre vand i åen, end der plejer.

Onsdag er der stor aktivitet i området, fortæller journalist Mads Otte.

- Der er heftig aktivitet. Der kører lastbiler med jord frem og tilbage, og så er der gravemaskiner, der er i fuld gang, siger han.

Randers Kommune er i fuld gang med at omlægge dele af Alling Å, der ligger tæt op ad Nordic Waste. Virksomheden standsede tirsdag med at forsøge at stoppe jordskred på sin matrikel.

Frygten er, at forurenet jord fra Nordic Waste havner i åen og stopper åløbet. Derfor forsøger kommunen at omlægge åløbet, så det løber væk fra Nordic Waste.

Opdateres...