Ung mand forsøgte at stikke to med kniv

En 18-årig mand er sigtet for forsøg på manddrab, da han lørdag klokken 23.37 forsøgte at stikke to mænd med en kniv i Strandgade i Grenaa.

De forurettede var henholdsvis 32 år og 35 år. Den ene fik et overfladisk snitsår i hånden.

Manden blev anholdt på stedet, og Østjyllands Politi fremstiller ham søndag klokken 11.00 i grundlovsforhør ved retten i Randers.

Politiet forventer, at retsmødet foregår for lukkede døre.