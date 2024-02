Ukrainere samlet på rådhuset i Aarhus

Hundredvis af mennesker er lige nu samlet på rådhuset i Aarhus, der danner rammen om et arrangement, som kommunen har arrangeret i anledning af to-årsdagen for krigen i Ukraine.

Et ukrainsk børnekor, Lastivka Aarhus, synger "Der er et yndigt land" for de fremmødte, og der vil senere være taler fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) og en videohilsen fra borgmesteren i Lviv, der er Aarhus Kommunes venskabsby.

Arrangementet varer til klokken 17.00 og er forbeholdt de ukrainske krigsflygtninge, som der er cirka 1700 af i Aarhus Kommune.



I aften vil rådhustårnet oplyses i blå-gule farver.