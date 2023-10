Topdirektør stopper efter 26 år

I 26 år har Anders Dam stået i spidsen for Jyske Bank, men med udgangen af denne måned er det slut.

Banken fortæller i en fondsbørsmeddelelse, at 67-årige Anders Dam fratræder 31. oktober og afløses af Lars Stensgaard Mørch.

- Det er en enestående erhvervskarriere, der nu lakker mod enden. Anders Dam har været ordførende direktør i godt 26 år og medlem af koncerndirektionen i halvdelen af bankens levetid.

- Han efterlader et betydeligt aftryk på hele den finansielle sektor og på Jyske Bank, der i hans regeringstid er vokset markant og i dag er det næststørste, danske pengeinstitut, lyder det fra Kurt Bligaard Pedersen, der er bestyrelsesformand.

Afløseren Lars Stensgaard Mørch er 51 år og kom til Jyske Bank for to år siden, hvor han blev ansat som direktør med ansvar for forretningsstrategi.

Han har i mange år arbejdet i Danske Bank, hvor han sad med i koncernledelsen, ligesom han har været bestyrelsesformand for Realkredit Danmark.

/ritzau/