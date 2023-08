Supermarked lukket hele dagen: - Det er vanvittigt

Kort efter ankom brandvæsnet og sørgede for, at kortslutningen ikke endte i en ødelæggende brand.

Kortslutningen betyder, at supermarkedet må holde lukket hele onsdag, fortæller varehuschef Per Junior til TV2 Østjylland.

Men det har alligevel store konsekvenser.

- Alt lys og vores pc'er er gået ned, og vores kasser er lukket helt ned lige nu, siger Per Junior.

Han vælger at glæde sig over, at det ikke gik værre.

- Der er ingen brand og ingen personskade, og vi har frost og køl oppe at køre.



Kortslutningen har dog efterladt ham med et mindre chok.

- Det er noget frygteligt noget. Vi har før haft udfaldet i strøm, men det her er all time-high, siger Per Junior, der regner med at åbne igen torsdag morgen.

- Elektrikerne kommer til at arbejde hele natten, så vi kan åbne op i morgen tidlig, siger varehuschef Per Junior.