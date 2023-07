Psykotisk mand fængslet: Nægtede at overgive sig

Her kom det også frem, at der var tale om en voldsom anholdelse, da kampklædte betjente rykkede ind i hans lejlighed mandag eftermiddag.

Han havde mandag aften gjort det klart, at han intet havde at tale med politiet om.

I retten kom det frem, at den 40-årige mand hverken havde ønsket at tale med sin beskikkede forsvarer eller politiet.

Ifølge anklagemyndigheden lider manden af en psykose, har vrangforestillinger og har problemer med at tale. Derfor var han ikke egnet til at blive fremstillet i grundlovsforhør.

I første omgang forsøgte politiet at komme i kontakt med manden ved at bede ham om at åbne døren, men det var ikke muligt at få kontakt, selvom patruljen kunne høre manden inde i lejligheden.

Derfor kontaktede betjentene en låsesmed, som brød døren op til lejligheden. Her fandt politiet manden stående i sin stue med en kniv i hver hånd.

Det fik betjentene til at trække deres pistoler for at få manden til at lægge sit våben og overgive sig til politiet, men det nægtede manden. Han opfordrede i stedet betjentene til at skyde ham.

Det fik patruljen til at trække sig fra stedet og bede om forstærkning. Kort efter ankom en ny patrulje i skudsikre veste. De trængte ind lejligheden med skærme og hjelme, men det fik heller ikke den 40-årige mand til at lade sig anholde.

Amok på betjente

I stedet gik han til angreb med en køkkenkniv. Den ene betjent blev ramt i armen, hvor han fik en halv centimer dyb flænge, mens en anden betjent blev sparket flere gange i hovedet, hvor han bar hjelm.

Manden er sigtet for hærværk, vold mod tjenestemand og vold af særligt rå eller brutal karakter.

Den 40-årige blev varetægtsfængslet frem til 8. august på en lukket retspsykiatrisk afdeling. Hvis han bliver vurderet stabil, skal han igen fremstilles i grundlovsforhør inden for 24 timer.

Mandens forsvarer ankede fængslingen til landsretten med påstand om løsladelse. Forsvaren mener, politiet burde have håndteret situationen på en anden måde, da der var tale om en psykisk syg mand.

Den 40-årige er tidligere idømt fem års retspsykiatrisk behandling.